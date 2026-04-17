Der Iran hat die Straße von Hormus nach eigenen Angaben für den Schiffsverkehr wieder freigegeben. (NASA/The Visible Earth)

Die Waffenruhe für ⁠den Libanon trat in der vergangenen Nacht in Kraft und soll zehn Tage gelten. Der Iran hatte seit Beginn der ​US-israelischen Angriffe am 28. Februar die strategisch wichtige Meerenge faktisch blockiert. Durch die Straße von Hormus wird etwa ein ​Fünftel der weltweiten Ölexporte transportiert. Dies hat die Energiepreise in ‌den vergangenen Woche drastisch verteuert. Nach der Ankündigung fiel der Ölpreis an den Rohstoffbörsen um knapp zehn Prozent.

Trump erklärte, dass die Blockade der iranischen Häfen durch das US-Militär trotz der Öffnung ‌der Straße von Hormus ⁠durch den Iran aber zunächst ⁠bestehen bleibe. Dies gelte, bis die Verhandlungen mit dem Iran zu 100 Prozent abgeschlossen seien. Der Prozess sollte sehr rasch vorankommen, da die meisten Punkte bereits ausverhandelt seien, erklärte Trump.

Konferenz zur Absicherung der Route in Paris

In Paris beraten zahlreiche Staats- und Regierungschefs, wie die Route militärisch gesichert werden könnte. An dem Treffen nimmt auch Bundeskanzler Merz teil. Merz hat bereits grundsätzliche Bereitschaft erklärt, dass sich Deutschland unter bestimmten Bedingungen an einem solchen Einsatz beteiligen würde, unter anderem nur, wenn es zu einem dauerhaften Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran kommt.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.