Straßenbahnunfall in Düsseldorf auf der Kreuzung Berliner Allee/Graf-Adolf-Straße. (picture alliance / dpa / David Young)

Nach Angaben der Feuerwehr erlitten fünf von ihnen schwerere Verletzungen. Sie wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die zwei Straßenbahnen waren aus noch ungeklärten Gründen auf einer Kreuzung in der Düsseldorfer Innenstadt zusammengestoßen. Die Fahrgäste konnten sich laut Feuerwehr fast alle selbst aus den Bahnen befreien.

Die Straßenbahnen werden derzeit großräumig umgeleitet, der U-Bahnverkehr ist nach Angaben der Rheinbahn nicht betroffen. Die Polizei warnt besonders wegen des heute stattfindenden Japan-Tages in Düsseldorf vor Verkehrschaos.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.