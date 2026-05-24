Die Polizei berichtet zudem von vier schwer verletzten Menschen. In Lebensgefahr befinde sich niemand. Die zwei Straßenbahnen waren aus noch ungeklärten Gründen auf einer Kreuzung in der Düsseldorfer Innenstadt frontal zusammengestoßen. Die Fahrgäste konnten sich laut Feuerwehr fast alle selbst aus den Bahnen befreien.
Der Straßenbahn-Verkehr in Düsseldorf wurde über mehrere Stunden großräumig umgeleitet, der U-Bahnverkehr war nach Angaben der Rheinbahn nicht betroffen.
Diese Nachricht wurde am 24.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.