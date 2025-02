Weiberfastnacht in Düsseldorf (Archiv). (dpa-Bildfunk / Federico Gambarini)

In Düsseldorf, Köln, Mainz und anderen Städten übernehmen an Weiberfastnacht traditionell die Frauen symbolisch die Macht in den Rathäusern.

Höhepunkt des Straßenkarnevals sind die Rosenmontagszüge, ehe am Aschermittwoch das närrische Treiben endet. Allein in Köln und Düsseldorf werden in den kommenden Tagen hunderttausende feiernde Menschen erwartet.

Die Polizei wird mit einem Großaufgebot im Einsatz sein. Militante Islamisten hatten in Sozialen Netzwerken mit Anschlägen gedroht. Sicherheitskreise in Nordrhein-Westfalen halten die Drohungen für "gezielte Panikmache".

