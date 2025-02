Weiberfastnacht

Straßenkarneval läutet Höhepunkt der Faschingssaison ein

In vielen deutschen Städten hat am Vormittag der Straßenkarneval begonnen. In Düsseldorf, Köln, Mainz und anderswo übernahmen an Weiberfastnacht oder Altweiberfasching traditionell Frauen symbolisch die Macht in den Rathäusern.