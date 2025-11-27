"Hinz und Kunzt"-Verkäufer in Hamburg mit Kundin - hier noch mit einer Papier-Ausgabe. (imago / epd / Stephan Wallocha)

Nach ihren Angaben ist "Hinz&Kunzt" damit die erste Obdachlosenzeitung weltweit, die auch digital bei den Verkäuferinnen und Verkäufern erhältlich ist. Geschäftsführer Sturm erklärte, man wolle so eine breitere Leserschaft erreichen. Auch die Verkäuferinnen und Verkäufer würden von der Digitalisierung profitieren, weil sie weniger Exemplare ankaufen müssten. Ein weiterer Vorteil sei, dass die digitalen Ausgaben nicht an Personen ohne Verkaufslizenz weitergegeben werden könnten.

Das Straßenmagazin wird von Betroffenen und Journalisten gemeinsam erstellt und von Obdachlosen, Wohnungslosen und Menschen in prekären Lebenslagen auf der Straße verkauft. Vergleichbare Zeitungen gibt es in vielen anderen Städten.

