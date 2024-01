Bundeskabinett beschließt Strategie für gesunde Ernährung. (pexels/ Katerina Holmes)

Dies teilte Bundesminister Özdemir von den Grünen in Berlin mit. Ziel ist, dass etwa in Mensen und Kantinen mehr pflanzenbasiertes Essen und dafür weniger Fleisch verzehrt wird. Außerdem sollen weniger Lebensmittel im Abfall landen. An Kinder gerichtete Werbung für ungesündere Lebensmittel soll verboten werden. Özdemir sagte, jeder Bürger solle eine echte Wahl für gutes Essen bekommen. Es werde aber niemandem etwas vorgeschrieben.

Verbände begrüßten die Strategie grundsätzlich, forderten aber weitergehende Maßnahmen. Der AOK-Bundesverband und der Naturschutzbund WWF bemängelten, an vielen Stellen blieben die Regierungspläne weit hinter dem zurück, was am Sonntag der erste vom Bundestag eingesetzte Bürgerrat zu dem Thema empfohlen habe. Dieser hatte unter anderem kostenlose Mittagessen für alle Schüler befürwortet.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.