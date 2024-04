Riesenstreit bei der Vergabe der Fußball-Übertragungsrechte. (IMAGO / Sportfoto Rudel / IMAGO / Pressefoto Rudel / Robin Rudel)

Das Unternehmen begründete den Schritt mit einer mangelnden Reaktion der Deutschen Fußball-Liga auf seine Beschwerde bezüglich der Vergabe eines Rechtepakets. DAZN war bei der Auktion leer ausgegangen, obwohl es nach eigenen Angaben das "finanziell attraktivste" Angebot abgegeben hatte. Der Anbieter drohte mit einem jahrelangen Rechtsstreit: Man werde alle juristischen Mittel ausschöpfen, hieß es. Das Unternehmen kündigte zudem an, sich komplett aus der TV-Ausschreibung zurückzuziehen, sollte man das Rechtepakte nicht bekommen.

Die DLF weist die Vorwürfe des Senders zurück und verweist auf unzureichende Finanzgarantien. Die Liga hatte die Vergabe der TV-Rechte in der vergangenen Woche aber dennoch ausgesetzt.

In dem Streit geht es um das Paket B für Live-Spiele im Bezahlfernsehen am Samstag um 15.30 Uhr und am Freitagabend sowie für die Relegations-Partien. Es ist das größte der TV-Pakete.

