Bitkom-Umfrage

Der Digitalverband Bitkom teilte mit, inzwischen nutzten 87 Prozent Video-Apps oder andere Streamingmöglichkeiten. Die Zahl der Verbraucher, die klassisches TV über Kabel, Satellit oder Antenne sehen, sank demnach im vergangenen Jahr von 92 auf 86 Prozent. Lineares Fernsehen sei allerdings keinesfalls ein Auslaufmodell, hieß es.
Der Branchenverband verwies auf den Wegfall der Umlagefähigkeit des Kabelanschlusses in der Nebenkostenabrechnung von Mietwohnungen. Viele Haushalte seien deshalb auf andere Übertragungswege umgestiegen.
Diese Nachricht wurde am 02.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.