Kultur
Streamingdienste und TV-Sender wollen offenbar 15,5 Milliarden in Filmstandort Deutschland investieren

Der Filmstandort Deutschland kann offenbar in den kommenden fünf Jahren mit Investitionen von 15,5 Milliarden Euro rechnen.

    Verschiedene Apps von Streaming-Diensten sind auf einem Bildschirm zu sehen.
    Streamingdienste und TV-Sender wollen 15,5 Milliarden in den Filmstandort Deutschland investieren. (dpa | Silas Stein)
    Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, sollen die Gelder sowohl von privaten Streamingdiensten und TV-Sendern als auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF kommen. Die Bundesregierung hatte bereits vor Wochen Gespräche mit Anbietern wie Netflix, Disney oder Amazon über eine freiwillige Selbstverpflichtung für Investitionen in Deutschland geführt. Parallel plant sie für 2026 eine Aufstockung der staatlichen Filmförderung auf 310 Millionen Euro.
    Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.