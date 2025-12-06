Wie die Deutsche Presse-Agentur unter Berufung auf Regierungskreise berichtete, sollen die Gelder sowohl von privaten Streamingdiensten und TV-Sendern als auch von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF kommen. Die Bundesregierung hatte bereits vor Wochen Gespräche mit Anbietern wie Netflix, Disney oder Amazon über eine freiwillige Selbstverpflichtung für Investitionen in Deutschland geführt. Parallel plant sie für 2026 eine Aufstockung der staatlichen Filmförderung auf 310 Millionen Euro.
Diese Nachricht wurde am 06.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.