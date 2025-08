Deutsche Bahn

Reparaturarbeiten an dem ausgebrannten Kabelschacht. (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Die Gleise blieben bis dahin gesperrt, teilte ein Sprecher der Bahn mit. Die Verbindung war gestern zwischen Düsseldorf und Duisburg nach einem Brand in einem Kabelkanal unterbrochen worden. Laut ersten Untersuchungen geht die Polizei von einem vorsätzlich gelegten Feuer aus. Auf einer linken Plattform war ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden, in dem eine Gruppierung die Tat für sich reklamiert. In die Ermittlungen schaltete sich auch der Staatsschutz ein.

Über die Strecke laufen zahlreiche Fernverbindungen. Betroffen sind etwa die ICE-Linien nach Berlin und Frankfurt am Main ebenso wie in Richtung Norddeutschland, Süddeutschland und die Niederlande. Auch der S- und Regionalbahnverkehr ist gestört.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.