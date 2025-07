Deutsche Bahn

Ein nBrand legt die Nord-Süd-Hauptstrecke der Bahn lahm. (Christoph Reichwein / dpa / Christoph Reichwein)

Nach ersten Untersuchungen geht die Polizei von einem Sabotageakt aus. Der Staatsschutz ermittele in alle Richtungen, sagte ein Polizeisprecher. Über die Strecke laufen zahlreiche Fernverbindungen. Betroffen seien die ICE-Linien nach Berlin und Frankfurt am Main ebenso wie die Verbindungen in Richtung Norddeutschland, Süddeutschland und in die Niederlande, teilte die Bahn mit. Auch der S- und Regionalbahnverkehr ist gestört.

