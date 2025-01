Glätte-Unfall an Bahnübergang

Ein Bahnübergang (Symbolbild zur Illustration des Themas) (picture alliance / Hauke-Christian Dittrich)

Hintergrund war der Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Intercity-Zug, der aus Richtung München unterwegs war. Das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei an einem Bahnübergang in Stephanskirchen bei Rosenheim wegen Glätte auf die Gleise gerutscht. Demnach konnte der Fahrer rechtzeitung aussteigen, bevor der Wagen kurze Zeit später von dem Zug erfasst wurde. Niemand sei verletzt worden. Am frühen Morgen wurde die Strecke nach der Räumung des Unfallorts wieder freigegeben.

Die Deutsche Bahn teilte mit, der Intercity habe 85 Fahrgäste an Bord gehabt und mit seiner unversehrten zweiten Lok am anderen Zug-Ende nach München zurückfahren können.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.