Flugverkehr

Laut der Pilotengewerkschaft betrifft der Streik alle Lufthansa-Flüge, die am Donnerstag von deutschen Flughäfen starten. Zusätzlich will die Flugbegleitergewerkschaft alle Abflüge der Lufthansa-Tochter CityLine unter anderem von den Flughäfen Frankfurt, München und Köln bestreiken.
Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo Verhandlungen zu Tarifverträgen bei Lufthansa und der Regionaltochter Cityline erzwingen. Allein dort seien wegen der Konzernstrategie rund 800 Jobs bedroht, hieß es. Ufo will einen tariflichen Sozialplan.
Diese Nachricht wurde am 11.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.