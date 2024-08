Airbus von Discover vor dem Start auf dem Frankfurter Flughafen (IMAGO / Jochen Tack / IMAGO / Jochen Tack)

Erste Flugausfälle gab es am Morgen etwa am Flughafen Frankfurt am Main. Zu dem viertägigen Ausstand aufgerufen hatten die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Ufo. Sie wollen bei dem Ferienflieger eigene Manteltarifverträge durchsetzen. Hintergrund ist ein Streit mit der konkurrierenden Gewerkschaft Verdi um die Tarifzuständigkeit bei Discover. Fluggäste müssen noch bis Freitagabend mit Ausfällen und Verspätungen rechnen.

