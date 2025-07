Behinderungen im Flugverkehr

Der Flughafen Orly bei Paris - wegen zentralen Lage Frankreichs werden die Ausfälle in ganz Westeuropa Auswirkungen haben. (dpa-Bildfunk / EPA / Yoan Valat)

Besonders betroffen sind die Flughäfen in Südfrankreich: In Nizza sowie in Bastia und Calvi auf Korsika wurden je die Hälfte der Flüge gestrichen, in Lyon, Marseille, Montpellier, Ajaccio und Figari je rund ein Drittel. Auch im Großraum Paris werden zahlreiche Verbindungen annulliert. Überall ist zudem mit Verspätungen zu rechnen.

Zu dem Streik aufgerufen haben zwei Fluglotsengewerkschaften. Sie prangern einen chronischen Personalmangel an, dazu mangelhafte technische Ausrüstung und ein schlechtes Management der französischen Luftfahrtbehörde DGAC.

