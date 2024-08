Streik an Italiens Stränden (Mauro Scrobogna / LaPresse via ZUM / Mauro Scrobogna)

Ihr Protest richtet sich gegen eine EU-Richtlinie. Diese sieht vor, dass die staatlichen Konzessionen für den Betrieb der "stabilimenti balneari" ausgeschrieben werden müssen. Bisher wurden diese meist automatisch verlängert. Die Betreiber, die teilweise seit Generationen in die Strandbäder investiert haben, sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Zudem befürchten sie die Vergabe an ausländische Konzerne. Die EU-Richtlinie hätte eigentlich schon 2006 umgesetzt werden müssen.

