Eingang zu einer U-Bahn-Station in London. (picture alliance / dpa-Zentralbild / Monika Skolimowska)

Die britische Transportgewerkschaft RMT hat die Fahrer der "London Underground" zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Grund seien Änderungen der Arbeitszeiten, die der Organisation zufolge zu längeren Schichten und einer größeren Erschöpfung führen könnten. Die Streiks waren schon früher angekündigt worden, wurden aber im vergangenen Monat vorerst abgesagt, um zu verhandeln. Die Londoner Verkehrsbehörde TFL äußerte sich enttäuscht, dass jetzt doch gestreikt wird. Aus Sicht der Arbeitgeber gab es bereits Zugeständnisse. Durch den Ausstand wird mit großen Beeinträchtigungen in ganz London gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.