Der Hauptbahnhof in Mailand (picture-alliance/ dpa / epa ansa Jennifer Lorenzini)

Wie mehrere Gewerkschaften ankündigten, wollen die Beschäftigen der staatlichen Eisenbahngesellschaft Trenitalia sowie des privaten Unternehmens Italo von Donnerstagmorgen bis Freitagmorgen die Arbeit niederlegen. Die Bahn rechnet vor allem im Fernverkehr mit erheblichen Einschränkungen und zahlreichen Zugausfällen.

Für kommenden Samstag ist ein Streik an den italienischen Flughäfen angekündigt. Dann will das Bodenpersonal die Arbeit niederlegen. Auch die Piloten von Malta Air, die in Italien die Ryanair-Flüge durchführt, gehen in den Ausstand.

