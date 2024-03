Tarifkonflikte

Streiks lähmen weiter den Bahn- und Luftverkehr (Archivbild). (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Der von der Gewerkschaft Verdi angekündigte Ausstand des Bodenpersonals der Lufthansa soll bis Samstagmorgen andauern. Der Warnstreik im Personenverkehr bei der Bahn, zu dem die Lokführergewerkschaft GDL aufgerufen hatte, soll heute um 13 Uhr enden. Aber auch im weiteren Verlauf des Tages dürften noch Folgen des Arbeitskampfes spürbar sein.

Nach Angaben des arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft kann ein eintägiger bundesweiter Bahnstreik bis zu 100 Millionen Euro am Tag an Wirtschaftsleistung kosten. Der Ökonom Dullien hinterfragte diese Zahl im Deutschlandfunk. Man habe lange Erfahrung mit kurzen Streiks in Deutschland, sagte der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Und eigentlich könne man später nie etwas in den Produktionszahlen sehen.

