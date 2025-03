Regierungspläne

Wie hier in Lüttich gibt es in Belgien landesweite Streiks wegen der Rentenkürzungspläne der Regierung. (picture alliance / dpa / Belga / Eric Lalmand)

Die beiden größten Flughäfen Brüssel-Zaventem und Charleroi strichen für heute sämtliche Abflüge, teilten die Betreiber mit. Auch zahlreiche Flüge mit dem Ziel Belgien fielen aus oder waren verspätet. In der Hauptstadt Brüssel kam es bei U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen zu Verspätungen und Ausfällen. Einschränkungen wurden auch am Hafen von Antwerpen erwartet. Gefängnis- und Krankenhauspersonal sowie Mitarbeiter der Müllabfuhr beteiligten sich ebenfalls an den Streiks.

Die Proteste richten sich gegen Pläne der Regierung des Rechtsnationalisten De Wever. Er strebt eine Haushaltssanierung im Umfang von 20 Milliarden Euro an. Vorgesehen sind unter anderem Einsparungen im öffentlichen Dienst und Leistungskürzungen für Sozialhilfeempfänger. Zugleich will De Wever die belgischen Verteidigungsausgaben erhöhen.

31.03.2025