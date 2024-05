Nach abgelehntem Schlichterspruch

Auf einigen Baustellen in Niedersachsen geht heute nicht viel: Die IG Bau hat Streiks angekündigt, (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Außerdem soll es am Vormittag in Osnabrück eine zentrale Kundgebung der Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt geben. Der Baugewerbe-Verband Niedersachsen geht von kurzfristigen streikbedingten Verzögerungen auf den Baustellen aus. Wo genau und in welchem Umfang Protestaktionen zu erwarten sind, blieb zunächst unklar. Morgen sollen die Streiks mit punktuellen Protestaktionen auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt werden. Es ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass in der Branche bundesweit gestreikt wird.

Im Bauhauptgewerbe sind mehr als 930.000 Beschäftigte tätig. Die Arbeitgeberseite hatten am Freitag vorvergangener Woche den Schlichterspruch abgelehnt. Danach sollten die Einkommen zum Mai pauschal um 250 Euro steigen und elf Monate später noch einmal um 4,15 Prozent im Westen beziehungsweise 4,95 Prozent im Osten.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.