Regierungbildung

Igor Cerveny (l) wurde zum neuen tschechischen Umweltminister ernannt. (Deml Ondøej / CTK / dpa / Deml Ondøej)

Präsident Pavel vereidigte den Politiker der rechtspopulistischen Autofahrer-Partei als Umweltminister. Damit ist das neue Kabinett fünf Monate nach der Parlamentswahl komplett. Pavel hatte zuvor die Vereidigung eines anderen Kandidaten der Partei für das Amt abgelehnt, weil dieser mit als rassistisch kritisierten Beiträgen in Sozialen Medien aufgefallen war. Seine Verweigerung brachte den Staatschef in Konflikt mit der rechtsgerichteten Regierung von Regierungschef Babis. In der Bevölkerung gab es mit Demonstrationen dagegen Unterstützung für die Haltung des Präsidenten.

Kritiker monieren generell, dass ein Politiker der Autofahrerpartei Umweltminister wird. Diese steht dem Klimaschutz kritisch gegenüber und unterstützt etwa die Kohleverstromung.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.