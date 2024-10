Bundeskanzler Scholz und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen äußern sich nach dem Westbalkan-Gipfel im Kanzleramt. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Scholz äußerte sich zu dem Thema am Rande des sogenannten Westbalkan-Gipfels in Berlin. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen deutete an, dass China sich zu Mindestpreisen verpflichten könnte, um höhere Einfuhrzölle in die EU zu vermeiden. Anfang des Monats hatte eine Mehrheit der EU-Staaten für Zusatzzölle auf Elektroautos aus China gestimmt - Deutschland votierte dagegen. Ob die Zölle Anfang November in Kraft treten, entscheidet die EU-Kommission. Sie wirft China vor, Hersteller in der Volksrepublik mit staatlichen Geldern zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 14.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.