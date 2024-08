China wendet sich wegen EU-Zöllen an die Welthandelsorganisation. (imago / NurPhoto / CFOTO)

Wie das Handelsministerium in Peking mitteilte, wendet sich China in der Sache an das Streitschlichtungsgremium der Welthandelsorganisation. Es gehe um den Schutz der Rechte und Interessen der heimischen E-Auto-Industrie. Die vorläufige Entscheidung der EU verletze WTO-Regeln und untergrabe die weltweite Zusammenarbeit sowie den Umgang mit dem Klimawandel.

Die EU-Kommission wirft China vor, durch massive staatliche Subventionen den Wettbewerb zu verzerren.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.