Ein ranghoher Regierungsvertreter sagte gegenüber Reuters, dass die Feindseligkeiten mit dem Waffenstillstand Anfang April offiziell geendet hätten.
Laut Gesetz müsste Präsident Trump binnen 60 Tagen nach Kriegseintritt entweder die Zustimmung des Kongresses einholen oder die Streitkräfte abziehen. Die Frist endet heute. Verteidigungsminister Hegseth sagte vor dem Senat, die Frist sei dadurch ausgesetzt, dass es keine weiteren Kämpfe mehr gegeben habe. Der von den Republikanern dominierte Senat plant nun keine Abstimmung dazu.
Die oppositionellen Demokraten widersprachen. Sie betonten, dass die US-Marine weiterhin Blockaden gegen den Iran durchführe und die Frist daher bindend bleibe.
Diese Nachricht wurde am 01.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.