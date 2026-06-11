Der Labour-Politiker begründete das auf dem Onlinedienst X mit Streitigkeiten über
seinen Etat. Healey warf Premierminister Starmer vor, die notwendigen Mittel zur Verteidigung des Landes nicht organisiert zu haben. Die Investitionen blieben weit hinter dem zurück, was in dieser gefährlichen Zeit erforderlich sei, sagte Healey.
seinen Etat. Healey warf Premierminister Starmer vor, die notwendigen Mittel zur Verteidigung des Landes nicht organisiert zu haben. Die Investitionen blieben weit hinter dem zurück, was in dieser gefährlichen Zeit erforderlich sei, sagte Healey.
Premier Starmer steht seit Monaten innenpolitisch unter Druck. Nach dem schlechten Abschneiden der Labour-Partei bei den Kommunal- und Regionalwahlen im Mai hatten ihm zahlreiche Abgeordnete öffentlich ihre Unterstützung entzogen. Zuletzt war der britische Gesundheitsminister Streeting zurückgetreten.
Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.