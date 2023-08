Rheinische Post

Das Institut der deutschen Wirtschaft mahnt an, im Streit um die Kindergrundsicherung auch die Langzeitarbeitslosigkeit in den Blick zu nehmen. (imago images / photothek / Ute Grabowsky / photothek.net via www.imago-images.de)

Der Arbeitsmarktexperte des Instituts, Schäfer, sagte der Rheinischen Post aus Düsseldorf, es sei, Zitat, "eminent wichtig", darauf zu achten, dass durch höhere Transferleistungen nicht der Anreiz zur Arbeitsaufnahme verringert werde. Ähnlich hatte auch Lindner argumentiert. Schäfer forderte zudem, die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit stärker in den Blick zu nehmen. Armut habe in Deutschland in ganz starkem Maße mit Arbeitslosigkeit zu tun. Das effektivste Mittel gegen Kinderarmut sei daher, dass Eltern vernünftige Jobs hätten.

In der Kindergrundsicherung sollen Familienleistungen zusammengefasst und automatisch ausgezahlt werden. Lindner und Familienministerin Paus streiten seit Monaten darüber, wie viel Geld für das Vorhaben jährlich zur Verfügung stehen soll.

