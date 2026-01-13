Markenrecht

Ritter Sport verliert vor Gericht (Archivbild). (picture alliance / dpa)

Die zuständige Kammer wies den Antrag ab. Zur Begründung hieß es, dass man keine Markenverletzungen gesehen habe. Der Wettbewerber Wacker hat sich nach eigenen Angaben bei der Verpackung seines quadratischen Haferriegels von der Mannheimer Innenstadt inspiriert lassen, die in Quadraten angeordnet ist. Das Urteil des Landgerichts ist nicht rechtskräftig.

Die Anwälte von Ritter Sport hatten während der mündlichen Verhandlung angekündigt, im Fall einer Niederlage vor Gericht die nächst höhere Instanz anzurufen. Ob der Schokohersteller tatsächlich Rechtsmittel einlegen wird, war zunächst nicht bekannt.

