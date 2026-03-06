Der ukrainische Außenminister Sybiha (Bryan R. Smith / Pool AFP / AP / dpa / Bryan R. Smith)

Der ukrainische Außenminister Sybiha warf ‌der Regierung in ⁠Budapest vor, einen ungarischen Geldtransport bei der Durchreise beschlagnahmt zu haben und dessen Sicherheitspersonal festzuhalten. Nach Sybihas Angaben sollte der Transport 40 Millionen Dollar, 35 Millionen Euro und neun Kilogramm Gold aus Österreich in die Ukraine transportieren. Der Außenminister sprach von Staatsterrorismus, Geiselnahme und Diebstahl. Ungarns Ministerpräsident Orban erklärte später, sein Land stoppe wichtige Transporte für die Ukraine.

Grund für den Streit sind ausbleibende Öllieferungen an Ungarn durch die Druschba-Pipeline, die über die Ukraine führt. Die Regierung ​in Kiew begründet den Stopp mit Schäden durch einen russischen Angriff, deren Reparatur andauere. Ungarn und auch die Slowakei werfen der Ukraine dagegen vor, den Ölhahn aus politischen Gründen zugedreht zu haben. Beide Ländern verfolgen eine eher russlandfreundliche Politik. Ungarn blockiert zudem ein EU-Hilfspaket für die Ukraine in einem Umfang von 90 Milliarden ‌Euro.

