Recycling

Strengere Regeln: Biomüll darf kaum noch Plastik enthalten

Für die mögliche Verwertung von Biomüll gelten ab heute strengere Regeln. So darf der Anteil an Fremdstoffen wie Blechdosen oder Glas nur noch bei drei Prozent des Gesamtgewichts liegen; für Plastik gilt ein Prozent. Die Vorgaben richten sich in erster Linie an Kommunen, könnten sich aber indirekt auf Verbraucherinnen und Verbraucher auswirken.