US-Bundesstaat Georgia

Ultraschallaufnahme eines etwa sechs Wochen alten Fötus (Symbolbild). (Getty Images / Yiming Chen)

Die Mutter der 30-Jährigen sagte einem Lokalsender, die Entscheidung, ihre Tochter künstlich am Leben zu erhalten, sei allein von dem Krankenhaus getroffen worden. Eine solche Entscheidung sollte aber der Familie überlassen sein.

Die Frau war mit mehreren Blutgerinnseln im Gehirn ins Krankenhaus eingeliefert worden und dort für hirntot erklärt worden. Sie war damals in der neunten Schwangerschaftswoche. In Georgia verbietet das strenge Abtreibungsrecht Schwangerschaftsabbrüche ab dem ersten messbaren Herzschlag des Fötus. Dies ist etwa in der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall. Der betroffene Krankenhauskonzern "Emory Healthcare" wollte sich nicht zu dem Fall äußern.

Vertreter der oppositionellen Demokraten und Abtreibungsbefürworter riefen den republikanischen Gouverneur von Georgia, Kemp, auf, die Gesetzgebung zu ändern.

