Thomas Strobl - hier bei einer Landespressekonferenz Baden-Württemberg - tritt als CDU-Landesvorsitzender im November ab (picture alliance/dpa - Sebastian Gollnow)

Der langjährige Vorsitzende, Landesinnenminister Strobl, wird nach Angaben der Fraktion beim Parteitag im November nicht noch einmal antreten. Damit könnte der Weg für den CDU-Fraktionsvorsitzenden Hagel frei sein.

Strobl steht seit dem vergangenen Jahr auch in den eigenen Reihen politisch in der Kritik. Er hatte im Zuge der Ermittlungen gegen den obersten Polizeibeamten des Landes wegen sexueller Nötigung einen Brief aus Ermittlungsakten an die Presse weitergegeben. Dies führte zu Ermittlungen gegen Strobl, der in dem Verfahren eine Geldauflage von 15.000 Euro akzeptierte.

Diese Nachricht wurde am 25.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.