Wie das " Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien " in Münster mitteilte, haben sie eine Gesamtleistung von gut 7.900 Megawatt . Die installierte Leistung liege damit bereits nach sieben Monaten über der im gesamten Vorjahr, heißt es. Die meisten Anlagen wurde demnach in Bayern installiert. Insgesamt gibt es 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen in Deutschland . Das IWR beruft sich auf Daten der Bundesnetzagentur. Die Zahlen können noch steigen, da die Meldefrist für neue Anlagen noch nicht abgelaufen ist.