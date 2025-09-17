Zu dieser Meldung liegt uns noch kein Bildmaterial vor. (Deutschlandradio)

Nach Angaben der Behörden waren zeitweise 45 Städte und Ortschaften von der Stromversorgung abgeschnitten. Vize-Ministerpräsident Kuleba zufolge zielte der Angriff auf Umspannwerke, die auch das Schienennetz mit Strom versorgen. Russlands Ziel sei es, den Personen- und Güterverkehr zum Erliegen zu bringen und so die Bevölkerung und die ukrainische Wirtschaft unter Druck zu setzen.

Laut der Internationalen Atomenergiebehörde schlugen nahe dem südost-ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja Geschosse ein. Der Vorfall unterstreiche einmal mehr die ständigen Gefahren für die nukleare Sicherheit, sagte IAEA-Generaldirektor Grossi. Wer die Granaten abfeuerte, blieb unklar.

