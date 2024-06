Russischer Angriff auf Energieinfrastruktur in Charkiw, der zweitgrößten Stadt der Ukraine (Archivbild) (picture alliance / Anadolu / Yevhen Titov)

Die Ausfälle begännen bereits heute, sagte Ukrenergo-Chef Kudryzkyj im ukrainischen Fernsehen. Grund dafür seien Schäden an der Energieinfrastruktur und die planmäßige Reparatur zweier Atomreaktoren. Auch deutlich erhöhte Stromimporte aus dem Ausland könnten den Bedarf nicht decken. Die russische Armee hatte in den vergangenen Monaten gezielt Kraftwerke, Umspannwerke und Stromleitungen in der Ukraine beschossen. Auch Wasserkraftwerke am Fluss Dnipro wurden beschädigt. Die Kapazität zur Stromproduktion ging nach offiziellen Angaben um mehr als 40 Prozent zurück.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.