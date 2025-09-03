In der Nacht feuerte Russland mehr als 500 Drohnen auf die Ukraine ab. (AFP / HANDOUT)

Betroffen waren nach Angaben der Militärverwaltung 30.000 Menschen in der nordukrainischen Region Tschernihiw. Insgesamt griff Russland die Ukraine mit mehr als 500 Drohnen und Marschflugkörpern an. Im Zentrum des Landes wurden den Behörden zufolge mindestens fünf Menschen verletzt. Der ukrainische Präsident Selenskyj bezeichnete die jüngsten Angriffe als russische Machtdemonstration und forderte eine Antwort der Verbündeten Kiews.

Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, die Ukraine habe Drohnenangriffe auf Ziele im russischen Hinterland unternommen. Mehr als 100 Flugkörper seien abgefangen worden.

Diese Nachricht wurde am 03.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.