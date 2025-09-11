Nach rund 60 Stunden sind alle Haushalte im Südosten der Hauptstadt nun wieder versorgt, wie das zuständige Energieunternehmen mitteilte. Zuletzt waren noch 13.700 Kunden im Bezirk Treptow-Köpenick betroffen. Ursprünglich waren es rund 50.000.
Ursache war ein mutmaßlich linksextremistischer Brandanschlag auf zwei Strommasten im Ortsteil Johannisthal am Dienstagmorgen. Dabei wurden schwer zu reparierende Starkstromkabel zerstört.
Seit mindestens 25 Jahren hat es in Berlin keinen so lang andauernden Stromausfall gegeben.
Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.