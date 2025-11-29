Krieg gegen die Ukraine Stromausfall in Kiew nach russischen Angriffen
In der Ukraine hat es Agenturberichten zufolge nach neuen russischen Angriffen einen weitreichenden Ausfall der Stromversorgung gegeben. Das ukrainische Energieministerium teilte mit, nach einem nächtlichen russischen Angriff auf das Stromnetz seien mehr 600.000 Nutzer ohne Strom gewesen, die meisten davon in der Hauptstadt Kiew.
Bei den Attacken wurden laut der örtlichen Militärverwaltung Raketen und Drohnen eingesetzt. Es habe mindestens ein Todesopfer und sieben Verletzte gegeben. Die Geschosse hätten unter anderem Wohnblöcke und Häuser im Stadtzentrum sowie in Vororten getroffen, es seien mehrere Brände ausgelöst worden.
Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.