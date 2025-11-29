Zerstörungen in Kiew nach russischen Drohnenangriffen (AFP / GENYA SAVILOV)

Bei den Attacken wurden laut der örtlichen Militärverwaltung Raketen und Drohnen eingesetzt. Es habe mindestens ein Todesopfer und sieben Verletzte gegeben. Die Geschosse hätten unter anderem Wohnblöcke und Häuser im Stadtzentrum sowie in Vororten getroffen, es seien mehrere Brände ausgelöst worden.

Diese Nachricht wurde am 29.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.