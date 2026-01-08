Oppositionsparteien fordern Rücktritt Wegners
Außerdem wird ihm vorgeworfen, nicht umgehend in die Stadtteile gefahren zu sein. Die Opposition bemängelte parteiübergreifend das Verhalten Wegners. Wirtschaftssenatorin Giffey (SPD) sagte, sie könne das nicht ganz nachvollziehen, und sie erlebe aus der Bevölkerung sehr irritierte Reaktionen. Man müsse nun abwarten, welche politischen Folgen es gebe. Sie könne nur sagen, dass sie selbst anders mit der Situation umgegangen sei. Wie unter anderem der RBB berichtet, kommen von den Oppositionsparteien AfD, FDP und BSW explizite Rücktrittsforderungen.
CDU-Fraktion stellt sich hinter Wegner
Die Berliner CDU-Fraktion stellt sich hinter Wegner. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur nach einer Schalte am Morgen von mehreren Teilnehmern. Demnach gab es sehr viel Unterstützung für Wegners Krisenmanagement und keine Kritik an seinem einstündigen Tennismatch. Wegner ist Spitzenkandidat der CDU für die Abgeordnetenhauswahl.
Nach dem Anschlag auf eine Kabelbrücke waren in Berlin seit Samstagfrüh bis zu 45.000 Haushalts ohne Strom. Die Versorgung ist seit Mittwochnachmittag wieder vollständig hergestellt. Eine linksextremistische Gruppe hat sich zu der Tat bekannt.
