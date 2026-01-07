Ursprünglich hatte es geheißen, die Versorgung solle bis morgen wieder gewährleistet sein. Nach dem Brandanschlag an einer Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf waren am Samstagmorgen zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom.
Heute früh waren es noch knapp 20.000 Haushalte. Zahlreiche Mobilfunkmasten sind bereits wieder in Betrieb. Zu dem Anschlag bekannte sich eine linksextremistische Gruppierung. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.
Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.