Statistisches Bundesamt

Wenig Wind führte dazu, dass im ersten Quartal 2025 mehr Energie durch Kohle und Gas produziert wurde (picture alliance / blickwinkel / Norbert Neetz)

Dadurch ist die Stromproduktion aus der Windkraft um knapp 30 Prozent zurückgegangen. Ausgeglichen wurde das durch den Betrieb von Kohle- und Gaskraftwerken, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Insgesamt wurde etwas mehr als die Hälfte des Stroms mit Kohle und Gas erzeugt.

Trotzdem war Windkraft Anfang 2025 wie schon in den Vorjahren der wichtigste Energieträger zur Stromerzeugung in Deutschland. Ihr Anteil am inländischen Strommix lag bei knapp 28 Prozent. Die Kohle landete auf Platz 2 mit 27 Prozent, dahinter kamen Erdgas mit 20 Prozent und Solarenergie mit knapp 10 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 06.06.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.