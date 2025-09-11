In Kuba kommt es immer wieder zu Stromausfällen. (Archivbild) (Nick Kaiser/dpa)

Das Energieministerium führte die Unterbrechung zunächst auf die Abschaltung eines wichtigen Kraftwerks zurück. Die Ursachen würden aber noch untersucht.

In Kuba bricht das Stromnetz immer wieder komplett zusammen. Große Teile der veralteten Infrastruktur sind in schlechtem Zustand. Deshalb gehen oft Kraftwerke vom Netz und müssen notdürftig repariert werden. Die Regierung führt die Krise auf das seit mehr als 60 Jahren bestehende Handelsembargo der USA zurück.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.