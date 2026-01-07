Nach Anschlag

Der Strom fließt wieder im Berliner Südwesten, nachdem ein mutmaßlicher Anschlag die Versorgung in dem Gebiet tagelang vollständig lahmgelegt hat. (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Am Morgen hatte der Regierende Bürgermeister Wegner (CDU) mitgeteilt, die durch einen Anschlag unterbrochene Stromversorgung werde im Laufe des Tages schrittweise wieder hochgefahren. Ursprünglich war das erst für morgen angekündigt. Doch bereits in der Nacht konnte laut dem landeseigenen Energiebetrieb die entscheidende provisorische Kabelverbindung über den Treptow-Kanal wieder hergestellt und positiv getestet werden. Die Arbeiten hätten sich wegen der niedrigen Temperaturen und aufgrund der unterschiedlichen Materialien der beiden Kabel kompliziert gestaltet, hieß es.

Längster Stromausfall in Berlin seit dem Zweiten Weltkrieg

Nach dem Brandanschlag an der Kabelbrücke im Bezirk Steglitz-Zehlendorf waren am Samstagmorgen zunächst 45.000 Haushalte und 2.200 Unternehmen ohne Strom. Heute früh waren es noch knapp 20.000 Haushalte. Den Angaben zufolge war es der längste Stromausfall in der Hauptstadt seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.

In einem Bekennerschreiben hatte eine der linksextremistischen "Vulkangruppen" die Tat für sich reklamiert. Sie sollen seit 2011 vor allem in Berlin und Brandenburg immer wieder Brandanschläge auf die öffentliche Infrastruktur verübt haben. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen. Ergebnisse gibt es noch nicht, die Polizei sprach von umfangreicher Tatortarbeit.

Politik spricht nach Berliner Anschlag von "Linksterrorismus"

Berlins Innenverwaltung hatte das Bekennerschreiben am Sonntag als authentisch eingestuft. Innensenatorin Spranger (SPD) sprach - wie zuvor der Regierende Bürgermeister Wegner - von "Linksterrorismus". Täter hätten bewusst und wissentlich in Kauf genommen, dass Menschen zu Schaden kämen. Auch CDU-Generalsekretär Linnemann sagte bei RTL und ntv: "Das ist Terror. Das ist Linksextremismus"

DRK-Präsident fordert mehr Investitionen in Bevölkerungsschutz

Der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes, Gröhe, mahnte angesichts des langen Stromausfalls in Berlin mehr Investitionen des Bundes in den Bevölkerungsschutz an. Deutschlandweit würden mindestens zehn Mobile Betreuungsmodule gebraucht, mit denen in länger andauernden Krisensituationen jeweils 5.000 Menschen versorgt werden könnten, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Im aktuellen Bundeshaushalt seien dafür jedoch keine Finanzmittel eingestellt. Der frühere Bundesgesundheitsminister betonte, der Stromausfall in Teilen Berlins zeige nochmals, wie anfällig die kritische Infrastruktur sei. Der alleinige Blick auf Militärisches greife zu kurz.

Auch die Deutsche Krankenhausgesellschaft forderte mehr Investitionen in den Schutz der kritischen Infrastruktur. Zwar seien Kliniken in der Regel mit Notstromaggregaten ausgestattet, sie sicherten jedoch nur für begrenzte Zeit einen Grundbetrieb, sagte Vorstandschef Gaß der Augsburger Allgemeinen. Die geopolitische Lage und die Anschläge in Berlin machten unmissverständlich klar, Resilienz und Sicherheit müssten dauerhaft fester Bestandteil der Krankenhausstrukturen sein. Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Gassen, betonte in der Neuen Osnabrücker Zeitung, auf einen Angriff mit Tausenden Opfern sei Deutschland nicht ansatzweise vorbereitet.

