Auf der Karibikinsel kam es deshalb wieder zu einem großflächigen Stromausfall. In Havanna protestierten Hunderte Menschen. In mehreren Bezirken der kubanischen Hauptstadt sollen Anwohner brennende Barrikaden errichtet haben.
Die US-Regierung droht Kubas Öllieferanten mit Strafzöllen, was zu einem Stopp der Einfuhren aus Ländern wie Mexiko führte. Zuletzt hatte Russland noch Brennstoff auf die Insel in der Karibik geliefert. Ein weiterer Grund für die Stromausfälle ist die marode Infrastruktur.
Diese Nachricht wurde am 15.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.