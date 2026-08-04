In Kuba kommt es immer wieder zu Ausfällen bei der Stromversorgung (Archibild). (AFP / YAMIL LAGE)

Dies teilte der staatliche Energieversorger mit. Der Blackout hatte am Sonntagabend die gesamte Karibikinsel getroffen. Es handelte sich bereits um den sechsten landesweiten Ausfall in diesem Jahr. Das kubanische Stromnetz gilt aufgrund seiner veralteten Technik als störanfällig.

Das kommunistisch regierte Land steckt zudem in einer Wirtschaftskrise. Eine im Januar von den USA verhängte Ölblockade hatte zu einer Unterbrechung der Treibstofflieferungen für Kraftwerke geführt. Präsident Trump hat mehrfach deutlich gemacht, dass er einen Machtwechsel in Kuba herbeiführen will.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.