Größerer Stromausfall in Spanien (Manu Fernandez / AP / dpa / Manu Fernandez)

In mehreren Regionen ist die Energieversorgung inzwischen wiederhergestellt. Wie der spanische Netzbetreiber Red Eléctrica mitteilte, gibt es im Norden, Süden und Westen des Landes wieder Strom. Die komplette Wiederherstellung des Netzes könne aber noch mehrere Stunden dauern. Bis das gesamte europäische Netz wieder vollständig normal läuft, kann es laut der Erklärung von Ren bis zu eine Woche dauern.

Die Stromausfälle in Spanien und Portugal hatten heute das öffentliche Leben weitgehend lahmgelegt. Gegen 12.30 Uhr blieben Züge und U-Bahnen stehen, Ampeln fielen aus. Auch Mobilfunknetze, Flughäfen, Rundfunksender und Einkaufszentren sind betroffen. Zahlreiche Menschen steckten in Fahrstühlen fest, Krankenhäuser mussten auf Notstromaggregate zurückgreifen. Der spanische Rat für atomare Sicherheit erklärte, dass die sieben Atomkraftwerke des Landes in einem sicheren Zustand seien. Notgeneratoren seien in Betrieb.

Ursache noch nicht bekannt

Die Ursache des Stromausfalls ist weiter unklar. Spaniens Ministerpräsident Sanchez betonte, es gebe dazu bisher keine abschließenden Informationen. Der portugiesische Netzbetreiber Ren hatte dagegen erklärt, besonders starke Temperaturschwankungen im Landesinneren von Spanien hätten zu Synchronisationsstörungen im europäischen Verbundnetz geführt. Laut EU-Ratspräsident Costa gibt es derzeit keine Hinweise auf einen Cyberangriff.

Spaniens Regierungschef Sanchez besuchte die Firmenzentrale des Netzbetreibers, um sich ein Bild zu machen. Die portugiesische Regierung hat ein Krisentreffen anberaumt.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.