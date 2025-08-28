Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff (Frank Franklin/AP/dpa)

Strafe gegen Medwedew wegen Ausraster

Der frühere Weltranglistenerste Daniil Medwedew sorgte dagegen für Negativ-Schlagzeilen: Für seinen Ausraster bei seiner Erstrunden-Niederlage gegen den Franzosen Benjamin Bonzi erhielt er eine Geldstrafe von insgesamt 42.500 US-Dollar. Wie die Organisatoren bekanntgaben, muss der 29-Jährige für sein unsportliches Verhalten 30.000 Dollar zahlen, weitere 12.500 Dollar kostet ihn das Zerstören eines Schlägers.

Medwedew hatte sich aufgeregt, als im dritten Satz bei Matchball Bonzi ein Fotograf auf den Platz marschiert war. Er verhinderte mehr als sechs Minuten lang die Ausführung des nächsten Aufschlags und versuchte, das Publikum auf seine Seite zu ziehen. Bonzi vergab den Matchball und Medwedew gewann die Sätze drei und vier, verlor dann aber den entscheidenden fünften Durchgang. Anschließend rastete er erneut aus und zertrümmerte seinen Schläger.

