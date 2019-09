Professor Michael Voigtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft stellte in einer Online-Videokonferenz die Ergebnisse seiner Studie zur Preisentwicklung auf dem deutschen Wohnungsmarkt für Studierende vor. Das Ergebnis spiegelt die Erfahrung vieler Studierender. Die Preise steigen in vielen Großstädten weiterhin sprunghaft an:

"Und das gilt besonders für Standorte wie Frankfurt, Darmstadt und auch Konstanz. Eine Begründung kann sicherlich sein, dass die Mietpreisebremse für Hessen in der Zeit auch ausgelaufen ist beziehungsweise für ungültig erklärt worden ist. Das kann durchaus einen Effekt gehabt haben."

Dass Darmstadt im Vergleich von 30 Hochschulstädten dabei bundesweit den höchsten Anstieg an Mieten für Studierenden-Buden zu verzeichnen hat, wundert die Betroffenen auf dem Campus nicht:

- "Es ist schwierig eine Wohnung zu finden. Ich habe heute Abend meine 24. Besichtigung und bin seit zwei Monaten am Suchen."

- "Der Raum ist für mich sehr hart, zu finden. Ich habe das erste Mal ein Jahr gesucht. Privat ist es auch sehr schwierig und sehr teuer."

- "Ich habe schon von einigen Freunden gehört, dass die wieder zur Familie gezogen sind, weil sie sich das nicht leisten können. Das ist schon heftig."

Zahl der Studierenden ist in Darmstadt stark gestiegen

Rüdiger Rosenthal kann die Erfahrungen der Darmstädter Studierenden nur bestätigen. Die Zahl der Studierenden sei an den drei Darmstädter Hochschulen in den letzten Jahren stark gestiegen. Die nötigen neuen Wohnheimplätze habe das Land Hessen jedoch nicht geschaffen, so der stellvertretende Geschäftsführer des Studierendenwerks Darmstadt.

"Ungefähr 7.600 Euro bekommen wir vom Land für einen Wohnheimplatz. So ein Wohnheimplatz kostet ungefähr 75.000 Euro im Moment. Da können sie sich ausrechnen, der Rest muss irgendwie durch Mieten zwischenfinanziert werden. Und das ist sehr schwer. Es wird immer gerne Bayern genannt in dem Zusammenhang. Die bekommen für jeden Wohnheimplatz 32.000 Euro. Und können dann natürlich auch mit den Mieten ganz anders umgehen, als wir es können."

Dazu kommt, dass auch die Stadt Darmstadt nicht genug Wohnraum für einkommensschwächere Mieter schafft. Das findet zumindest Kevin Bettin. Er studiert an der Technischen Universität Darmstadt Wirtschaftsingenieurwesen und findet, dass die Stadt Darmstadt, die den Beinamen Wissenschaftsstadt trägt, ihre eigenen Wohnungen zu teuer vermietet:

"Wir wohnen nicht im Studentenwohnheim, sondern in einer städtischen Wohnung. Und selbst die treiben den Mietspiegel jetzt wieder um zehn Prozent hoch. Wir haben jetzt 160 Euro Mieterhöhung in diesem Monat gehabt. Normalerweise stellen die Städtischen ja Wohnungen für die ärmeren Leute zur Verfügung, aber hier in Darmstadt wird das genau umgekehrt gemacht. Die Armen zahlen die Zeche für die ganze Stadt. Das ist ja das Tragische, dass gerade die Politik, die ja immer jammert über Mietsteigerungen, hier selber die Mietsteigerungen verursachen. Doppelzüngig für mich."

Auch die städtische Wohnungsgesellschaft erhöht stark die Miete

Besonders ärgerlich findet Kevin Bettin, wenn die städtische Wohnungsgesellschaft auch noch Studierenden-WGs dazu benutzt, alte Mieter zu verdrängen:

"Ja, direkt bei mir in der Nachbarschaft musste ein älteres Ehepaar jetzt ausziehen nach 45 Jahren im Zuge der Modernisierung im Rhön-/Spessartring. Und jetzt ziehen da Studenten ein mit 1.300 Euro Kaltmiete. Von 700 auf 1.300 Euro – das ist der Wahnsinn. Das treibt die Mieten so nach oben bei uns in der gesamten Siedlung."

Rüdiger Rosenthal vom Studierendenwerk Darmstadt kann den Ärger der Studierenden über den Mietenanstieg in der Stadt gut nachvollziehen:

"Wir haben im Moment eine Durchschnittsmiete von 345 Euro warm. Das BAföG wurde gerade angepasst und damit auch der Bedarfssatz für Wohnen. Er wurde angehoben von 250 auf 325 Euro. Da sieht man schon, wir sind auch hier 20 Euro über dem Bedarfssatz, den BAföG zur Verfügung stellt. Also auch hier muss schon der BAföG-Empfänger jeden Monat irgendwo 20 Euro besorgen, damit er diese Miete bezahlen kann. Und das sind wir mit unserer günstigen Miete. Hier werden Mieten aufgerufen in Darmstadt bis zu 760 Euro pro Monat im privaten Wohnungsmarkt."