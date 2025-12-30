In der Hauptstadt Teheran, aber auch in Isfahan kam es laut Berichten von Nachrichtenagenturen zu Protesten. Die dortigen Universitäten zählen zu den renommiertesten des Landes. - Präsident Peseschkian sprach von berechtigten Anliegen. Er habe das Innenministerium aufgefordert, sich die Forderungen der Demonstranten anzuhören.
Am Sonntag hatten in Teheran Händler ihre Läden geschlossen gelassen, um gegen die Inflation zu protestieren.
Die iranische Wirtschaft steht unter dem Druck westlicher Sanktionen im Zusammenhang mit dem Atomprogramm der Regierung.
Diese Nachricht wurde am 30.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.